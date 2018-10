Cristiano Ronaldo Pakai Jam Tangan Berlian, ini Jangka Waktu Bagi Buruh di Jakarta untuk Membelinya

Captured The SUN

Cristiano Ronaldo Pakai Jam Tangan Bertabur Berlian, ini Jangka Waktu Bagi Buruh di Jakarta untuk Membelinya

POS-KUPANG.COM - Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo selepas hengkang dari Real Madrid mendapat gaji fantastis di Juventus.

Berdasar berita lansiran Daily Mirror, Ronaldo mendapat bayaran €120 juta (sekitar Rp 2 triliun) untuk durasi kontrak 4 tahun.

Jika dirinci, Ronaldo akan mendapat gaji €30 juta atau setara Rp502 miliar per tahun, €2,5 juta (setara Rp41,8 miliar) per bulan, dan €576.923 (setara Rp9,6 miliar) per pekan.

Dengan uang nyaris bergunung-gunung tersebut barang branded merek apa pun di dunia ini nyaris semua bisa dibeli olehnya.

Baru-baru ini, Ronaldo jadi pusat pemberitaan lagi.

Bukan karena kasus dugaan skandal pemerkosaan, melainkan karena jam tangan yang dikenakannya.

Jam tangan Berlian Cristiano Ronaldo (Captured The SUN)

Begini ceritanya.

Pada sesi konferensi pers menjelang laga Liga Champions yang mempertemukan Juventus dengan Manchester United (23/10), Ronaldo mengenakan sebuah jam tangan baru.

Tentu saja, karena yang memakai Ronaldo, para jurnalis pun jadi penasaran dan kepo.

Kira-kira, berapa ya harga jam tangan tersebut?

Nah, dilansir dari laman The Sun, harga asli arloji bertahta berlian tersebut mencapai 1,2 juta poundsterling atau sekitar Rp 23,4 miliar.

Jam tersebut merupakan karya Franck Muller, salah satu pembuat arloji asal Swiss yang mendunia.