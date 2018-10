Pedagang Buah Jaringan Sabu-Sabu Asal Makassar yang Beroperasi di Flores Dibekuk Polda NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Jaringan pengedar narkotika jenis sabu-sabu dibekuk Dir Narkoba Polda NTT di tiga tempat di Pulau Flores, di Maumere Kabupaten Sikka, Kota Ende dan Nangaroro Kabupaten Nagekeo.

Jaringan yang 'nyambi' profesi sebagai pedagang buah ini mendapat suplai narkotika jenis sabu-sabu dari Kota Makasar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini terungkap dalam konferensi pers kasus narkoba yang dilaksanakan di Ruang Dir Narkoba Polda NTT, Senin (15/10/2018) siang.

Kepada wartawan, Dir Res Narkoba Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak SIK yang didampingi Kasubdit II Kompol Fisie Rahmat Putra SIK dan Paur Pula Infodok Bidhumas AKP I Ketut Sidra menjelaskan Polda NTT menangkap empat orang terlibat jaringan narkoba asal Makasar di tiga tempat berbeda di Pulau Flores.

Pelaku pertama, AN (25) warga Jalan Saroanging Desa Sepanjang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulsel, ditangkap pada Selasa 18 September 2018 di Jalan Raya Maumere Magepanda, RT.18/RW.03 Kelurahan Hewuli Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka. AN diduga membawa narkotika jenis sabu dari Aesesa Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo.

"Saat digeledah, ditemukan satu paket sabu yang disimpan dalam saku celana jeans warna hitam bagian kanan milik AN dengan berat 0,8 gram berharga Rp 1,8 juta," jelas Cornelis.

Setelah dilakukan pengembangan terhadap AN, Polisi kemudian bergerak cepat menangkap AS (26) warga Makasar yang beralamat di pertokoan Kelurahan Mbangawani Kecamatan Ende Selatan pada Jumad, 21 September 2018 di Depan SPBU Ndao Ende Selatan Kabupaten Ende. AS ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu.

Kepada mereka disangkakan melanggar pasal114 ayat (1) dan atau 112 ayat (1) UU 39 tahun 2012 tentang narkotika.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu," demikian Cornelis.