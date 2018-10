Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

Well, tanpa basa basi, yuk kita simak tema Teeneger di hari ini, "Sering Bertengkar Tapi Tidak Pernah Berpisah, Kalian Memang Saling Mencintai, Enak!

Teeners pasti pernah punya pengalaman seperti ini yang menjalani hubungan percintaan dengan sering bertengkar melulu, ketimbang menjalani hubungan dengan baik-baik saja. Bahkan karena keseringan berantem bikin kita yang awalnya care malah jadi illfeel. Atau malah sebagian Teeners yang mengalami sendiri. . Ayo ngaku, penulis nggak akan buka rahasia kalau Teeners jujur. He he he he.

Memang seperti itu Teeners, jalani hubungan tidak selamanya berjalan mulus seperti di dongeng Cinderela atau ala sinetron serta FTV di televisi.

Entah berapa kali Teeners bertengkar mulai dari hal remeh temeh, kelakuan pasangan yang tidak disukai sampai yang berat seperti keluarga, masa depan. Bahkan, sering berantem tak jarang barang sekitar jadi objek pelampiasan seperti HP yang dihancurkan dan sebagainya.

Nah, bagi Teeners yang sering bertengkar jangan berpikiran bahwa kamu tidak cocok, bahkan itu menunjukkan kalian saling mencintai dan ingin dimengerti. Perdebatan yang lahir tentu memunculkan ekspresi dan tanggapan dari masing-masing kalian.

Bahkan saat komunikasi semakin baik maka akan ada keterbukaan dan introspeksi diri. Tentunya setiap pasangan ingin adanya perbaikan-perbaikan dalam hubungannya sehingga semakin erat dan tak terpisahkan, ciehh.. ciehh..

Dengan berdebat Teeners lebih tahu karakter dari pasangan.

Teeners kita Joseph Seda, membagi pengalamannya menjalani hubungan romantika.

"Kalau sudah bertengkar dan chatt kita hanya diread (baca) tanpa balasan itu bikin hati sesak," ungkap Josep sembari tertawa lepas.

Baginya, pertengkaran merupakan hal yang sah-sah saja dalam sebuah hubungan romantika. Tetapi, harus diselesaikan dan mencari solusi.

"Iya, kalau sudah sayang pasti marahnya tidak lama-lama dong," kata Joseph. (*)