Anak Ayu Ting Ting, Tunjukkan Kemampuannya Bernyanyi

POS-KUPANG.COM-- Bilqis Khumairah Razak, putri semata wayang Ayu Ting Tingmemang kerap mencuri perhatian publik.

Di usianya yang menginjak 4 tahun, banyak tingkah Bilqis Khumairah Razakyang membuat netizen gemas.

Ayu Ting Ting dan anaknya Bilqis (Instagram/ayutingting92)

Sama seperti anak seusianya, tingkah Bilqis Khumairah Razak pun kerap mengundang gelak tawa.

Tak hanya mengemaskan, Bilqis Khumairah Razak sering menuai pujian lantaran kepandaiannya.

Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, Bilqis (Tribun Timur)

Baru-baru ini ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum tampak membagikan video Bilqis Khumairah Razak ketika sedang karaoke melalui akun Instagram pribadinya.

Ayu Ting Ting bersama Bilqis (Instagram)

Ekspresi Bilqis Khumairah Razak terlihat menggemaskan saat menyanyikan lagu berjudul How Far I'll Go.

"Kangen sma ama @octaviyanita kapan bareng karaukean bareng lagi ama n iqis n weren," tulis @mom_ayting92_ (10/10/2018).

Bilqis di jodohkan dengan anak Eko Patrio (Pos Kupang/Kolase)

Unggahan Umi Kalsum lantas mendapat beragam komentar dari netizen.

"Bakat bundhanya nurun ke iqis pinter masya Allah," tulis @aynyun_30.

"Daahh dah bakat dede iqis," tulis @siti_fatiha92.

Ayu Ting Ting, Boy William, Bilqis (TribunStyle/kolase)

"Ekspresi ny bilqis lucu dr kcil udh pny bakat d dunia entertainment,,,spt bundany multitalenta,,love bilqis cantikk n gemezzz in," tulis @libra_mazriel.

"ikis kyknya sdh ada bakat pinter nyanyi niyyy," tulis @mamadiralitha.

"Ya ampun Ibis pinter bgt... @mom_ayting92_," tulis @yunitasendy4. (*)