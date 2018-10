Ibunya Menginjak Usia 68 Tahun, Krisdayanti Rayakan dengan Cara Ini

POS-KUPANG.COM--(Selamat ulang tahun, Mama! Di hari spesial ini, aku berharap semoga wajahmu selalu berhiaskan senyuman - red)," tulis Krisdayanti.

Krisdayanti rayakan hari ulang tahun ibunya (Instagram/krisdayantilemos)

Selain Krisdayanti, Yuni Shara juga tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rochma Widadiningsih.

Sambil mengunggah potret ibunya, Yuni Shara juga mengatakan kalau ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama.

"Alhamdulillah...kita diberi waktu untuk terus bersama-sama sampai detik ini dengan keadaan sehat, damai dan bahagia," tulisnya.

Meski sudah mulai lanjut usia, pesona Rochma Widadiningsih tak bisa diragukan.

Raul Lemos juga turut rayakan hari ulang tahun ibunda Krisdayanti (Instagram/krisdayantilemos)

Rochma masih terlihat segar dan sehat di usianya yang sudah tak muda lagi.

Bahkan, parasnya bisa diadu dengan dua anaknya itu.

Hal inilah yang membuat banyak netizen kagum.

Melihat postingan ulang tahun ibunda Krisdayanti, banyak netizen yang ikut memberi ucapan selamat.

Bahkan terlihta pula Mayangsari ikut memnyampaikan selama di kolom komentar.

Rochma Widadiningsih bersama Krisdayanti dan Yuni Shara (instagram.com/rochma.widadiningsih)

"HBD untuk mama cantik tercintamu yo nettt All the best for her," komentar Mayangsari lewat akun @mstbtsksh.

"Selamat Ulang Tahun Semoga Panjang Umur Sehat Selalu Eyang," tulis akun @merriesancha.

"Happy birthday ibu yg selalu cantik ..doa terbaik buat ibunya mbk yuni ...Amiin," timpal akun @devinta_tauhid_071211.

Wah, semoga panjang umur!

(*)