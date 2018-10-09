Berita Drama Korea
Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?
Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?
POS-KUPANG.COM - The Korean Business Research Institute merilis 20 drama Korea yang memiliki peringkat reputasi brand tertinggi untuk bulan ini.
Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 34 drama Korea populer dan menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 7 September hingga 8 Oktober.
Drama Korea produksi KBS TV 'My Only One' menempati posisi pertama di peringkat di bulan ini.
Drama ini menampilkan pemeran bertabur bintang termasuk UEE, Lee Jang Woo, Na Hye Mi, dan Choi Soo Jong mencetak indeks reputasi merek sebesar 12,707,380 untuk bulan Oktober.
10 Drama Korea Paling Banyak Dibicarakan Bulan ini, Ada Favorit Kamu?
Episode Perdana Telah Tayang, Inilah Pro dan Kontra Drama Korea The Beauty Inside
Behind The Scene: Intip Keseruan Para Pemain Drama Korea Bad Papa
Ini 4 Alasan Kamu Harus Nonton Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes, Nomor 3 Bikin Melting
Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci drama termasuk "beragam," "menyegarkan," dan "bersorak," sementara istilah terkait peringkat tertinggi termasuk "UEE," "Lee Jang Woo," dan "Yoon Jin Yi."
Analisis positifitas negatif dari "My Only One" juga mengungkapkan skor 72,19 persen reaksi positif.
Drama produksi tvN "Mr. Sunshine" berada di posisi kedua untuk Oktober dengan indeks reputasi merek 12,437,683.
Drama pagi produksi SBS "I a Mother Too" menempati posisi ketiga untuk bulan ini dengan indeks 9.686.388.
Lihat 20 drama teratas untuk bulan ini di bawah ini!
1. My Only One
2. Mr. Sunshine
3. I’m a Mother Too
4. Love Until the End
5. 100 Days My Prince
6. Terius Behind Me
7. Familiar Wife
8. Sunny Again Tomorrow
9. My ID is Gangnam Beauty
10. The Third Charm
11. The Guest
12. The Ghost Detective
13. 30 but 17
14. Where Stars Land
15. The Beauty Inside
16. Hide and Seek
17. Let Me Introduce Her
18. Room No. 9
19. Your Honor
20. Secrets and Lies
Drama Korea favorit kalian ada nggak? (pos-kupang.com/eflin rote)
-
10 Drama Korea Paling Banyak Dibicarakan Bulan ini, Ada Favorit Kamu?
-
Inilah 10 Film Korea Bertema Horor, Cocok Banget Kamu Tonton Pas Halloween!
-
Artis Korea Paling Populer Bulan Oktober 2018, Han Ji Min 'Familiar Wife' Tempati Posisi Puncak!
-
Episode Perdana Telah Tayang, Inilah Pro dan Kontra Drama Korea 'The Beauty Inside'
-
Behind The Scene: Intip Keseruan Para Pemain Drama Korea 'Bad Papa'