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Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?

Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?

Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?
Soompi
Drama Korea rating tinggi bulan oktober 

POS-KUPANG.COM - The Korean Business Research Institute merilis 20 drama Korea yang memiliki peringkat reputasi brand tertinggi untuk bulan ini. 

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 34 drama Korea populer dan menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 7 September hingga 8 Oktober.

Drama Korea produksi KBS TV 'My Only One' menempati posisi pertama di peringkat di bulan ini. 

Drama ini menampilkan pemeran bertabur bintang termasuk UEE, Lee Jang Woo, Na Hye Mi, dan Choi Soo Jong mencetak indeks reputasi merek sebesar 12,707,380 untuk bulan Oktober.

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Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci drama termasuk "beragam," "menyegarkan," dan "bersorak," sementara istilah terkait peringkat tertinggi termasuk "UEE," "Lee Jang Woo," dan "Yoon Jin Yi."

Analisis positifitas negatif dari "My Only One" juga mengungkapkan skor 72,19 persen reaksi positif.

Drama produksi tvN "Mr. Sunshine" berada di posisi kedua untuk Oktober dengan indeks reputasi merek 12,437,683.

Drama pagi produksi SBS "I a Mother Too" menempati posisi ketiga untuk bulan ini dengan indeks 9.686.388.

Lihat 20 drama teratas untuk bulan ini di bawah ini!

Drama Korea My Only One
Drama Korea My Only One (KBS TV)

1. My Only One
2. Mr. Sunshine
3. I’m a Mother Too
4. Love Until the End
5. 100 Days My Prince
6. Terius Behind Me
7. Familiar Wife
8. Sunny Again Tomorrow
9. My ID is Gangnam Beauty
10. The Third Charm
11. The Guest
12. The Ghost Detective
13. 30 but 17
14. Where Stars Land
15. The Beauty Inside
16. Hide and Seek
17. Let Me Introduce Her
18. Room No. 9
19. Your Honor
20. Secrets and Lies

Drama Korea favorit kalian ada nggak? (pos-kupang.com/eflin rote)

Tags
Drama Korea
Drakor
KDrama
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Penulis: Eflin Rote
Editor: Eflin Rote
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