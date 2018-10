Drama Korea dengan Rating Paling Tinggi Bulan Oktober Telah Dirilis, Favoritmu Ada?

POS-KUPANG.COM - The Korean Business Research Institute merilis 20 drama Korea yang memiliki peringkat reputasi brand tertinggi untuk bulan ini.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, kesadaran masyarakat, dan indeks pemirsa dari 34 drama Korea populer dan menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 7 September hingga 8 Oktober.

Drama Korea produksi KBS TV 'My Only One' menempati posisi pertama di peringkat di bulan ini.

Drama ini menampilkan pemeran bertabur bintang termasuk UEE, Lee Jang Woo, Na Hye Mi, dan Choi Soo Jong mencetak indeks reputasi merek sebesar 12,707,380 untuk bulan Oktober.

10 Drama Korea Paling Banyak Dibicarakan Bulan ini, Ada Favorit Kamu?

Episode Perdana Telah Tayang, Inilah Pro dan Kontra Drama Korea The Beauty Inside

Behind The Scene: Intip Keseruan Para Pemain Drama Korea Bad Papa

Ini 4 Alasan Kamu Harus Nonton Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes, Nomor 3 Bikin Melting

Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci drama termasuk "beragam," "menyegarkan," dan "bersorak," sementara istilah terkait peringkat tertinggi termasuk "UEE," "Lee Jang Woo," dan "Yoon Jin Yi."

Analisis positifitas negatif dari "My Only One" juga mengungkapkan skor 72,19 persen reaksi positif.

Drama produksi tvN "Mr. Sunshine" berada di posisi kedua untuk Oktober dengan indeks reputasi merek 12,437,683.

Drama pagi produksi SBS "I a Mother Too" menempati posisi ketiga untuk bulan ini dengan indeks 9.686.388.

Lihat 20 drama teratas untuk bulan ini di bawah ini!

Drama Korea My Only One (KBS TV)

1. My Only One

2. Mr. Sunshine

3. I’m a Mother Too

4. Love Until the End

5. 100 Days My Prince

6. Terius Behind Me

7. Familiar Wife

8. Sunny Again Tomorrow

9. My ID is Gangnam Beauty

10. The Third Charm

11. The Guest

12. The Ghost Detective

13. 30 but 17

14. Where Stars Land

15. The Beauty Inside

16. Hide and Seek

17. Let Me Introduce Her

18. Room No. 9

19. Your Honor

20. Secrets and Lies

Drama Korea favorit kalian ada nggak? (pos-kupang.com/eflin rote)