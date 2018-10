Bersiap, Cha Eun Woo 'My ID is Gangnam Beauty' Bakal ke Indonesia! Catat Tanggalnya

Cha Eun Woo ASTRO 'My ID is Gangnam Beauty'

POS-KUPANG.COM - Penikmat drama Korea tentu tidak asing lagi dengan sosok Do Kyung Seok dalam drama 'My ID is Gangnam Beauty'.

Drama Korea ini diadaptasi dari kisah webtoon dengan judul yang sama.

Sosok Do Kyung Seok dalam drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty' ini diperankan oleh Cha Eun Woo.

Drama yang baru saja selesai tayang pada 15 September 2018 lalu ini memang cukup menarik perhatian.

Cha Eun Woo (Pinterest)

Aktor sekaligus penyanyi yang tergabung dalam boyband ASTRO ini langsung menjadi idola setelah berhasil memerankan tokoh Kyung Seok yang dingin dan blak-blakan.

Nah, buat kamu yang ngefans berat sama Cha Eun Woo ada kabar gembira.

Lawan main Im Soo Hyang ini ternyata akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes Baru Tayang, 3 Hal ini Wajib Kamu Ketahui

10 Drama Korea On Going ini Bisa Ditonton di Handphone Kamu, Begini Cara Downloadnya!

Drama Korea Where Stars Land & 100 Days My Prince Rebut Rating Tertinggi, Mana Favoritmu?

Aktor Drama Korea Mr.Sunshine ini Ngaku Fans J-Hope BTS: Wajahnya Imut

Kali ini, dirinya di undang untuk menghadiri acara Indonesian Televisi Awards 2018 yang akan digelar pada 31 Oktober 2018 mendatang.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh stasiun televisi RCTI yang mengunggah video Cha Eun Woo yang menyapa penggemarnya di Indonesia.

"Annyeonghaseo! Kamu semua dapat salam nih dari Cha Eun Woo (@officialastro) ????????????