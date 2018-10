Aktor Drama Korea 'Mr.Sunshine' ini Ngaku Fans J-Hope BTS: 'Wajahnya Imut'

POS-KUPANG.COM - Salah satu artis dalam drama Korea 'Mr.Sunshine', Go Woo Rim mengungkapkan kekagumannya kepada salah satu member BTS.

Drama Korea 'Mr.Sunshine' adalah salah satu drama paling mahal dan indah yang pernah ada. Selain aktor dewasa, ada juga aktor cilik yang membintangi drama ini dan cukup menarik perhatian seperti Go Woo Rim.

Goo Woorim adalah salah satu aktor cilik Korea Selatan yang mengangumkan. Dia juga telah bermain dalam beberapa drama Korea. Go Woo Rim saat ini masih murid kelas 5 SD.

Baru-baru ini, Go Woo Rim membicarakan penyanyi favoritnya, yaitu salah satu member BTS. Selain proses produksi yang mewah dan berskala besar, drama Korea ini juga bersinar berkat para aktornya yang cerdas.

Go Woorim (Hellokpop)

Dia mulai debut akting saat berusia 5 tahun.

Dia membintangi karakter Kim Woo Bin versi muda, Choi Sung Hoon, di Friend 2.

Para pecinta drama Korea mungkin ingat dengan Hwang Yoo Cheol di I Am Not A Robot, Chanho di While You Were Sleeping, dan Han Yi An muda di Who Are You: School 2015.

Project terbaru aktor cilik ini adalah drama Mr. Sunshine di mana dia berperan sebagai Do Mi.

Untuk pertama kalinya, dia mengunjungi Ten Asia untuk melakukan wawancara.