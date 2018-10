Ternyata di Usia 3 Tahun, Trump Sudah Dapat "Penghasilan" Rp 3 Miliar Per Tahun

Presiden AS, Donald Trump

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Laporan investigasi The New York Times tentang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang membantu penghindaran pajak orangtuanya juga mengungkapkan hal fantastis lainnya.

Diwartakan AFP, Selasa (2/10/2018), analisis New York Times menunjukkan, Trump mengumpulkan kekayaan 413 dollar AS (setara dengan nilai saat ini) atau sekitar Rp 6,2 triliun dari bisnis real estate sang ayah, Fred Trump.

Bahkan mulai usia tiga tahun, dia mendapat 200.000 dollar AS per tahun (setara dengan nilai saat ini) atau sekitar Rp 3 miliar dari kerajaan bisnis ayahnya.

Baca: Laporan PBB: Korban Gempa Palu dan Donggala Butuh 571.000 Liter Air Per Hari

Pada usia 8 tahun, Trump sudah menjadi miliarder. Kemudian dia menghasilkan setara 1 juta dollar per tahun atau Rp 15 miliar dari ayahnya, tak lama setelah lulus kuliah.

Jumlah itu semakin bertambah menjadi 5 juta dollar per tahun atau Rp 75,3 miliar, saat Trump menginjak usia 40-an hingga 50-an tahun.

Baca: Tiga Tahun Bermusuhan, Pemuda Ini Penggal Seorang Pria Lalu Kepalanya Dibawa ke Kantor Polisi

Mengutip CNN, ayah Trump disebut secara kreatif dan tanpa henti berupaya menemukan cara untuk menyalurkan kekayaan kepada anak-anaknya.

Trump berada di daftar penerima penghasilan dari ayahnya untuk beberapa posisi. Dia mendapat uang untuk membeli mobil, saham, dan kantor pertamanya di Manhattan.

The New York Times menulis, menghindari pajak hadiah dan warisan menjadi masalah keluarga ketika ayah Trump didiagnosis menderita demensia di usia 80-an tahun.

Sebelumnya, Trump diklaim membantu ayahnya menghindari pajak dengan menggunakan perusahaan palsu yang dia dan saudara-saudaranya ciptakan untuk menyembunyikan jutaan dollar warisan dari orangtua mereka.

The New York Times menyebut, mendiang orangtua Trump pernah mentransfer lebih dari 1 miliar dollar AS kekayaan kepada lima anak mereka.

Hal tersebut bisa dikenai pajak setidaknya 550 juta dollar AS, namun Trump hanya membayar total 52,2 juta dollar AS.

Trump dan saudara-saudaranya juga menurunkan nilai kepemilikan real estate ayah mereka menjadi 41,4 juta dollar AS untuk menghindari ratusan juta dollar pajak warisan.

Selama 10 tahun berikutnya, bangunan yang sama dijual lebih dari 16 kali lipat dari sebelumnya.

Namun, "hadiah" terbesar yang pernah didapat Trump dari ayahnya diberikan setelah kematian Fred pada 4 Mei 2004. Dari penjualan itu, dia memperoleh 177,3 juta dollar AS atau setara 236,2 juta dollar AS (Rp 3,5 triliun) pada saat ini.

"Mungkin akan ada permintaan maaf lain dari The New York Times, seperti yang mereka sampaikan usai membuat laporan tentang pemilu 2016," ucap juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders. (*)