POS-KUPANG.COM - Latih daya ingatmu dengan melakukan gerakan sederhana selama 10 menit.

Sering cepat lupa atau kerap kehilangan konsentrasi saat beraktivitas?

Kondisi tersebut pastinya akan sangat mengganggu, apalagi bila cepat lupa atau hilang konsentrasi ini sering berlanjut.

Hal ini pun menandakan bila kurangnya olahraga otak yang kita lakukan setiap hari.

Ya, bukan hanya fisik kita saja yang memerlukan olahraga, otak sebagai pengendali ingatan sekaligus tubuh pun perlu berlatih.

Untuk mengasah ingatan dan melatih kerja otak hanya diperlukan hal sederhana, dan mudah dilakukan.

Yaitu dengan berjalan kaki, tidak lebih dari sepuluh menit.

Tidak hanya akan menjernihkan pikiran kita, tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan otak untuk menyimpan dan mengingat ingatan lo.

Itulah yang dilakukan para peneliti di Universitas California, Irvine, dan Universitas Tsukuba di Jepang dalam studi terbaru mereka.

Makalah berjudul "Rapid stimulation of human dentate gyrus function with acute mild exercise" itu diterbitkan dalam Proceedings of National Academy of Sciences pada 24 September.