PMKRI Kupang Galang Dana Bantu Korban Gempa Palu-Donggala

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang menggalang dana untuk membantu korban gempa Palu-Donggala, Minggu (30/9/2018) malam.

Puluhan mahasiswa tersebut melakukan aksi penggalangan dana di lampu lalu lintas Patung Kirab Jalan Frans Seda, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang.

Baca: Walau Pemerintah Prediksi Rawan Pangan! Tapi Belum Ada Laporan Ancaman Rawan Pangan di Ende

Sekira pukul 19.30 Wita, bermodalkan semangat dan kardus yang dibiarkan terbuka serta dilapisi kertas warna putih bertuliskan PMKRI pray For Palu, NTT For Sulteng dan Pray For Palu mereka tak segan mendatangi pengendara yang melintas.

Banyak pengendara yang memberi sedikit dari rejeki mereka kepada para mahasiswa tersebut.

Tak hanya di area lampu lalu lintas Patung Kirab, puluhan aktivis PMKRI Kupang juga tersebar di tiga titik lampu lalu lintas di Kota Kupang yakni di lampu lalu lintas Jalan El Tari Kupang dan lampu lalu lintas Jalan Soeharto, Kuanino, Kota Kupang.

Marselinus Ama Wayong (21), seorang anggota PMKRI Kupang yang ditemui POS-KUPANG.CON mengaku aksi yang mereka lakukan merupakan satu wujud solidaritas kepada para korban gempa yang berada di Sulawesi Tengah.

"Sebagai mahasiswa hati kami tergerak untuk membantu saudari/i kami yang ada di Palu. Duka mereka adalah duka kita bersama," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah dapat lebih tanggap dalam menanggapi bencana alam yang terjadi di Palu yang telah menelan ratusan korban jiwa.

"Kami inginkan masalah mereka cepat ditangani oleh pemerintah," ungkap mahasiswa semester V Prodi Teknik Mesin Konversi Energi Politeknik Negeri Kupang ini.

Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Periode 2018/2019, Engelbertus Boli Tobin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan aksi kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian PMKRI terhadap korban gempa gempa di Palu-Donggala.

Dijelaskannya, aksi kemanusiaan tersebut akan secara kontinyu dilakukan pihaknya di beberapa titik jalan strategis di Kota Kupang beberapa hari ke depan.

Selain itu, kata Engelbertus, aksi itu juga merupakan implementasi dari visi dan misi PMKRI Cabang Kupang yakni, terwujudnya keadilan sosial kemanusiaan dan persaudaraan sejati demi gereja dan bangsa.

Ia juga mengimbau, kepada seluruh anggota PMKRI Cabang Kupang tanpa terkecuali agar berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan peduli korban Donggala-Palu yang akan dilakukan dalam beberapa hari kedepan

Untuk diketahui, hasil penggalangan dana pada aksi kemanusian pertama PMKRI Cabang Kupang dari tiga titik di Kota Kupang, diperoleh total uang sebanyak Rp. 10.989.100 (*)