POS-KUPANG.COM - Selamat! BTS Masuk Nominasi People’s Choice Awards Di 4 Kategori Berbeda, Army Vote Yuk!

2018 E! People’s Choice Awards sudah mengumumkan daftar nominasi finalnya.

Pada Senin (24/9/2018) waktu setempat, ajang penghargaan Amerika yang menentukan pemenangnya melalui voting oleh masyarakat umum, secara resmi merilis daftar finalis yang berkesempatan untuk memenangkan penghargaan di tahun 2018.

Ajang penghargaan ini sudah ditayangkan di stasiun CBS sejak tahun 1975.

Kim Nam Joon Alias RM BTS, Kamu Luar Biasa!

Suga BTS Dapat Predikat Baru Gara-Gara Omongannya Selalu Jadi Kenyataan, Apa Saja Buktinya?

Percaya Diri, Meski Tangannya Gemetar, Wajah RM BTS Tetap Tenang Dan Tersenyum di Sidang PBB

Untuk pertama kalinya, ajang penghargaan People's Choice Awards akan disiarkan di E! network.

Dilansir dari soompi, BTS masuk sebagai nominasi untuk empat kategori berbeda.

Dua kategori yang diberikan kepada BTS sebagai sebuah grup artis yaitu The Group of 2018 dan The Social Celebrity of 2018.

Sementara itu, dua kategori lain diperuntukkan lagu IDOL yang belum lama ini dirilis oleh BTS.

BTS masuk nominasi ()

Dua kategori tersebut adalah The Song of 2018 dan The Music Video of 2018.

BTS masuk nominasi ()



Selain BTS, ada satu lagi boyband K-Pop yang berhasil menjadi nominasi di ajang penghargaan Amerika ini.