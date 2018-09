Kim Nam Joon Alias RM BTS, Kamu Luar Biasa!

POS-KUPANG.COM - Kim Nam Joon Alias RM BTS Luar Biasa! Begitulah salah satu netizen mengungkapkan rasanya usai RM pidato pada Sidang Umum PBB 2018.

BTS menjadi artis Kpop pertama yang diundang di rapat umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Boyband populer tersebut menghadiri rapat umum PBB tanggal 24 September 2018 di New York, Amerika Serikat.

BTS hadir bersama delegasi dari negara-negara lain.

Hadirnya BTS di rapat tersebut karena mereka dianggap mempengaruhi generasi muda dengan karya-karya mereka.

Selain itu, BTS mempromosikan kampanye 'Love Yourself' yang selalu mereka suarakan melalui berbagai media terutama album.

BTS memang merilis seri 3 album 'Love Yourself' yaitu Love Youself: Her, Love Youself: Tear, dan Love Yourself: Answer.

BTS (Instagram @ktanhyung)

Mereka juga bekerjasama dengan salah satu organisasi PBB yaitu UNICEF untuk menggerakkan kampanye tersebut.

Sebagian penjualan dari album seri 'Love Yourself' diserahkan kepada UNICEF.

Kemudian, sidang umum tersebut juga bertepatan dengan peluncuran 'Generation Unlimited'.

