POS-KUPANG.COM - Hadir di PBB, army salfok sama ekspresi Jin BTS, jadi worldwide handsome?

Saat ini, BTS sedang menjadi boyband K-Pop yang mendunia.

BTS berhasil menyita perhatian publik melalui musik dan kepribadian mereka.

Berbagai prestasi telah mereka raih di sejumlah ajang penghargaan domestik maupun internasional.

Selamat! BTS Masuk Nominasi People’s Choice Awards Di 4 Kategori Berbeda, Army Vote Yuk!

RM BTS Tampil di Sidang Umum PBB, Berikut 7 Fakta Penampilan BTS. Daebak!

Prestasi yang mereka tuai tidak hanya berasal dari musik yang mereka ciptakan, tapi juga dari pribadi member BTS sendiri.

Tak hanya itu, BTS juga menuai pujian karena sejumlah aksi positif yang dilakukan fans mereka berkat pengaruhnya.

Akhir-akhir ini, BTS sedang berkeliling di benua Amerika untuk menggelar konser tur dunia yang bertajuk Love Yourself.

Di tengah jadwal yang padat, BTS menyempatkan diri untuk tampil di acara TV Amerika seperti The Ellen DeGeneres Show, The Late Late Show with James Corden, dan Jimmy Kimmel Live.

Kim Nam Joon Alias RM BTS, Kamu Luar Biasa!

Selain tampil di acara TV, BTS juga mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Pertemuan ke-73 Majelis Umum PBB yang bertajuk Youth 2030pada Senin (24/9/2018).

Kehadiran BTS ke Markas PBB ini akan menandai bahwa untuk pertama kalinya boyband K-pop diundang ke acara ceremonial.