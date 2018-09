BTS Beri Tantangan, What's Your Name? Speak Yourself

POS-KUPANG.COM - BTS beri tantangan ke masyarakat dunia, what's your name, speak yourself. Hal ini diucapkan RM BTS dalam pidato umum PBB, 24 September 2018.

BTS menyampaikan pesan yang menginspirasi dan mendorong pada penampilan bersejarah di Sidang Umum PBB ke-73!

Pada 24 September pukul 12 siang waktu setempat, UNICEF meluncurkan kemitraan baru mereka "Generasi Tanpa Batas" di Sidang Umum PBB ke-73, sebagai bagian dari strategi pemuda PBB, "Youth 2030."

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Selasa 25 September 2018, Cancer Keras Kepala, Scorpio Dapat Berita Gembira

Baca: VIDEO: Pesan Mendalam RM BTS Kepada Masyarakat Dunia, Saat Sidang Umum PBB 2018

Peluncuran dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dari United Nations António Guterres, Presiden Rwanda Paul Kagame, Utusan Pemuda PBB Jayathma Wickramanayake, Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore, dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.

"Generation Unlimited" adalah kemitraan global baru yang "didedikasikan untuk meningkatkan peluang dan investasi untuk anak-anak dan generasi muda berusia 10 hingga 24" dan mencakup pesan, "waktu kita, giliran kita, dan masa depan kita yang tak terbatas."

BTS dalam sidang PBB ke-73 tanggal 24 September 2018 (Soompi)

Sebagaimana dijelaskan oleh UNICEF Direktur Eksekutif Henrietta Fore, adalah untuk membiarkan suara-suara orang muda didengar, dan bertujuan untuk semua pemuda, terutama anak perempuan, dalam pembelajaran, pelatihan, atau pekerjaan sesuai usia pada tahun 2030.

Baca: VIDEO: Begini Gaya Member BTS Bicara Di Sidang Umum PBB 2018, Sangat Memukau

Baca: BTS Janji Dengan PBB, Bakal Ajak Army Lakukan Hal Ini Terhadap Anak-Anak Di Dunia

Rencana pertama termasuk program di Argentina yang menghubungkan siswa di daerah pedesaan dengan guru melalui teknologi digital, program di Bangladesh yang menyediakan pelatihan dalam berbagai perdagangan, dan program bayangan pekerjaan untuk bidang STEM di Afrika Selatan.

Diundang sebagai duta besar UNICEF, BTS memberikan pidato untuk menghormati peluncuran dengan RM sebagai wakilnya.

BTS (net)

Dia membuka dengan memperkenalkan dirinya dan menyatakan, "Ini adalah kehormatan luar biasa untuk diundang ke acara dengan signifikansi seperti itu untuk generasi saat ini."

Baca: BTS Bicara Selama 6 Menit 15 Detik Kepada Petinggi Dunia di Sidang Umum PBB, Mengharukan

Baca: RM BTS Bicara Soal Mimpi Dan Cinta Sejati Dalam Sidang Umum PBB 2018

RM melanjutkan dengan merefleksikan pesan dari kampanye “Love Myself” UNICEF BTS - “Cinta sejati pertama kali dimulai dengan mencintai diri sendiri” - dan apa yang dia pelajari melalui kisah hidupnya sendiri.

Dia kemudian menyatakan, “Mari kita ambil satu langkah lagi. Kami telah belajar untuk mencintai diri sendiri. Jadi sekarang, saya mendorong Anda untuk speak yourself. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, "What's your name?"

“Apa yang membuat Anda bersemangat dan membuat jantung Anda berdetak? Ceritakan kisahmu. Saya ingin mendengar suara Anda. Saya ingin mendengar keyakinan Anda. Tidak peduli siapa Anda, dari mana Anda berasal, warna kulit Anda, identitas gender Anda, just speak yourself. Find your name and find your voice by speaking yourself.”

Mengacu kembali pada bagaimana dia mendefinisikan identitasnya dan keyakinannya sendiri, RM menyimpulkan, “What's your name? Speak yourself."

Simak video pidato lengkapnya di sini. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul BTS Beri Semangat Para Pemuda di Sidang Umum PBB, Isi Pidato RM, 'What's Your Name? Speak Yourself',