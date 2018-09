NasDem Minta Pemerintah Siapkan Data Penduduk Miskin di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG --- Partai NasDem'>Fraksi Partai NasDem DPRD NTT meminta pemerintah NTT untuk segera menyiapkan data penduduk miskin di NTT.

Selain data penduduk miskin, Fraksi ini juga meminta pendataan terhadap tenaga kerja di NTT.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Partai NasDem DPRD NTT, Drs. Kasimirus Kolo, M.Si kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (20/9/2018).

Menurut Kasimirus, Partai NasDem'>Fraksi Partai NasDem DPRD NTT meminta Pemprov NTT agar segera menyiapkan data tentang penduduk miskin di NTT selain itu juga data tentang tenaga kerja di NTT.

"Fraksi Partai NasDem meminta pemerintah agar selain menyiapkan data tentang penduduk miskin, juga menyiapkan data soal tenaga kerja. Data tenaga kerja ini menyangkut tenaga pengangguran berdasarkan by name by address dalam bentuk satu bank data pemerintah yang jelas," kata Kasimirus.

Dia menjelaskan, dengan asanya data itu yang benar dan valid, maka akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penanganan masalah.

"Selaian data tenaga kerja dan data penduduk miskin, Partai NasDem'>Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah NTT untuk segera melakukan pemetaan secara menyeluruh aset milik Pemprov NTT yang tersebar di 22 kabupaten dan Kota Kupang," katanya.

Sedangkan soal berbagai program pemerintah seperti moratorium tambang dan tenaga kerja Indonesia (TKI), ia mengatakan, Partai NasDem'>Fraksi Partai NasDem mendukung agar dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (*)