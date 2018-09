Berdamai dengan Ridwan Kamil, Begini Gaya Bahasa Sandiaga Uno

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno sebelumnya dikabarkan berseteru dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Polemik ini bermula Sandiaga menyampaikan imbauan kepada para kepala daerah untuk tidak ikut-ikutan mendukung salah satu calon kandidat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Namun, Sandiaga mengaku sudah bertemu dan "berdamai" dengan Ridwan Kamil. Ia pun mengunggah sebuah foto dirinya bersama Ridwan Kamil, Sabtu (15/9/2018) siang, dengan pose saling bergenggaman tangan. Keduanya terlihat melemparkan senyum lebar.

Melalui foto Instagram tersebut, Sandiaga ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan Ridwan Kamil baik-baik saja.

Dalam keterangan foto tersebut, Sandiaga menulis sebuah kaliamat menggunakan gaya bahasa ala " Anak Jaksel".

"Kita literally fine-fine aja kok. So, please jangan ada lagi ya yang mengadu my statement and Kang Emil di media which is no maksud untuk saling serang. Gimana kang @ridwankamil, bahasanya udah cukup Jaksel belum?," tulis Sandiaga dalam keterangan foto dengan diakhiri dengan emoji tertawa.

Percampuran kosakata ala "Anak Jaksel" baru-baru ini memang ramai diperbincangkan di media sosial.

Sandiaga saat ini memang merupakan warga Jaksel, karena bertempat tinggal di kawasan itu, tepatnya di bilangan Kebayoran Baru.

Unggahan itu mendapat lebih dari 5.000 komentar dari warganet, termasuk Ridwan Kamil yang ditandai di dalam foto. Komentar di Instagram Sandiaga Uno, dari Ridwan Kamil dan netizen, saat ia mengunggah foto menggunakan keterangan berbahasa Anak Jaksel, Sabtu (15/9/2018).

"Sometimes apa yang terucap dengan yang ditulis is so different bang, which is fine," ujar mantan Wali Kota Bandung itu.

Netizen pun banyak yang memuji foto tersebut karena dianggap sebagai simbol perdamaian antara dua kubu yang berseberangan.

"Seneng rasanya liat sosok-sosok muda pemimpin bangsa saling rukun adem ayem gini," komentar salah satu akun seleb instagram bernama @radenrauf.

Komentar itu mendapat 1.607 likes dari pengguna lain. Sebelumnya, banyak pihak menyebut Ridwan Kamil tersinggung atas ucapan Sandiaga Uno. Sebab, beberapa waktu lalu ia secara terang-terangan mengaku mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Namun, Sandiaga mengonfimasi bahwa ucapannya itu tidak ditujukan secara spesifik kepada seseorang, termasuk Ridwan Kamil.

"Saya ingin menegaskan bahwa pernyataan saya khusus buat koalisi Prabowo-Sandi. Jadi kebijakan kami adalah kami tidak ingin kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersangkut atau tertarik ke putaran pilpres," ucap Sandi, Kamis (13/9/2018). (*)