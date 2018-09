Memerankan Karakter Penipu, 7 Artis dalam Drama Korea ini Tetap Bikin Terpesona!

POS-KUPANG.COM - Cerita dalam Drama Korea selalu menarik untuk ditonton.

Tidak hanya urusan cinta, Drama Korea juga sering mengambil setting atau tema berbeda. Begitu juga karakter yang dimainkan. Satu diantarnya adalah tentang seseorang yang sering melakukan penipuan atau penipu yang jenius

Tentu saja sangat menarik saat kita bisa menonton sebuah drama korea yang pemerannya atau karakter pemainnya adalah seorang penipu.

Apakah mereka akan tertangkap? Perasaan senang dan takut ikut kita rasakan bersamaan!

Dilansir dari Soompi, pada 29 September 2018 mendatang, OCN akan merilis sebuah drama berjudul The Player.

The Player adalah drama Korea yang akan dibintangi oleh aktor seniro Song Seung Heon dan Krystal f(x).

Drama Korea ini menceritakan tentang pembalasan dendam yang menyatukan orang-orang berbakat di bidangnya masing-masing seperti penipu jenius, hacker, sopir, dan petarung.

Song Seung Heon akan berperan sebagai penipu jenius bernama Kang Ha Ri.

Nah, berikut ini Pos-Kupang.com kumpulkan beberapa artis Korea dan drama Korea favorit yang memerankan karakter penipu dengan jenius!

1. Heo Joon Jae, Jo Nam Doo, dan Tae Oh dalam (The Legend of the Blue Sea)