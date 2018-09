Ahok Bakal Nikahi Polwan Cantik, Anak Sulung Ahok Tulis 'Kau Akan Selalu Jadi Ibuku' ke Veronica

POS-KUPANG.COM - Ahok Bakal Nikahi Polwan Cantik, Anak Ahok Tulis 'Kau Akan Selalu Jadi Ibuku' ke Veronica.

Kabar Basuki Tjahaja Purnama akan menikah lagi membuat heboh publik.

Ya, Ahok, biasa ia disapa, dikabarkan akan segera menikah dengan seorang polwan cantik.

Hal itu terungkap dari sebuah artikel dari laman media Internasional, Asia Times.

Dikutip dari Asia Times, ada prioritas utama yang akan dijalani Ahok usai terbebas dari penjara.

"Prioritas utama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang pribadi, yaitu pernikahan dengan polwan yang sempat tertunda," tulis Asia Times dalam artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power' yang dipublis Selasa, 4 September 2018.

Disebutkan pula, sosok Polwan yang disebut sebagai calon istri Ahok itu adalah mantan ajudan Veronica Tan dan kerap mendukung Ahok selama mendekam di Mako Brimob Kelapa Dua.

Namun, belum diketahui siapa sosok dari Polwan tersebut.

Bripda PND, wanita yang diduga calon istri Ahok (Tribu Bogor/kolase TribunWow/Tribunnews)

Sebelumnya, pada Agustus 2018 lalu kakak angkat Ahok, Riwayatie pernah mengungkapkan rencana Ahok akan menikah usai bebas.

Dikutip dari Tribun Timur, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menekuni bisnis dan menikah lagi.

"Pernah bercerita sudah lama dia katanya mau menikah lagi kalau bebas, kalau terjun ke politik dia enggak bilang, beliau hanya bilang mau bisnis," ujar Nana.

Kabar soal pernikahan Ahok yang akan segera digelar itu pun menuai beragam tanggapan.