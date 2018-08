Tak Mampu Kuasai Kendaraan! Pengendara Vixon Masuk Got di Jalan Pelita-Ruteng

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-RUTENG-Gara-gara melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara motor vixon masuk ke dalam got di Jalan Pelita, Kelurahan Waso, Kota Ruteng, Jumat (31/8/2018) sore.

Pengendara vixon yang datang dari arah Katedral Ruteng menuju Iteng diduga melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan motornya.

Pengendara dan motornya pun masuk ke dalam got. Warga pun langsung berhamburan keluar rumah begitu mendengar pengendara motor masuk got.

Dengan cepat warga mengotong pengendara motor guna dibawa ke RSUD Ruteng.

Demikian peristiwa laka yang terjadi di Jalan Pelita Ruteng yang digambarkan Marselinus, warga Kelurahan Waso kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (31/8/2018) sore.

"Motornya masih di got. Kalau orangnya sudah dibawa ke rumah sakit. Orangnya bawa motor kencang sehingga persis di tikungan halus TKK St. Fransiskus Ruteng motornya keluar jalur lalu masuk got. Orang yang bawa motor pun ikut masuk ke dala got," papar Marselinus.

Ia meminta pengguna jalan agar waspada karena Jalan Pelita yang dulunya berlubang sudah mulus sehingga orang yang motor kadang melaju dengan kecepatan tinggi.(*)