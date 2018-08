9 Keunikan Penampilan Member BTS di MV 'IDOL': Rambut 'Bunglon' J-Hope Hingga 'Smokey Eye' Jimin

POS-KUPANG.COM - BTS telah resmi comeback dengan album terbaru mereka, Love Yourself: Answer.

BTS merilis single berjudul 'IDOL'. Dalam 24 jam, video klip BTS telah ditonton lebih dari 45 juta kali di Youtube.

BTS pun berhasil menggeser rekor milik Taylor Swift untuk video klip Look What You Make Me Do.

Seluruh video klip ini memiliki keindahan tersendiri.

Video klip IDOL ini dirasa mampu memberikan kebahagiaan dan energi atau semangat dari para member kepada penontonnya.

Dilansir dari Soompi, berikut beberapa momen indah dari video klip IDOL milik BTS. Cek this out!

1. Jimin: 'The Smokey Eye King'

Jimin tampil dengan riasan mata yang 'smokey'. Beberapa warna eyeshadow merah, emas, dan coklat dipadankan dengan warna bibir merah muda dan bahkan warna rambutnya yang berbeda.

Jimin (jimins-paradise)

2. Rambut Biru-Abu Abu RM

Siapa yang bisa menebak kira-kira rambut RM ini warnanya apa yah? Biru atau abu-abu? Mungkin hanya penata rambut mereka yang tahu.