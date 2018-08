ARMY Wajib Tahu! Inilah 9 Momen Penting dari Seri Album Love Yourself BTS.

POS-KUPANG.COM - Seri Love Yourself BTS akhirnya lengkap!

Album Love Yourself: Answer menjadi album terakhir BTS yang dirilis dari seri ini.

Album pertama seri ini berjudul Love Yourself: Her dan yang kedua adalah Love Yourself: Tear milik BTS.

Love Yourself: Answer sudah dirilis pada 24 Agustus 2018 lalu bersama MV IDOL.

Lalu momen tak terlupakan apa saja yang ada selama perjalanan pembuatan seri Love Yourself?

Dilansir dari soompi, 9 momen penting tak terlupakan dari perjalanan seri Love Yourself BTS.

Siapa Saja 7 Seleb di Indonesia yang Jadi Army Boyband KPop BTS?

1. Poster drama

Love Yourself dimulai dengan rumor tahun 2017 bahwa Big Hit Entertainment sedang mencari penulis drama, dan lokasi syuting misterius.

Tak lama setelahnya, poster drama tiap member dirilis.

Para member berfoto layaknya seperti aktor di drama Korea.