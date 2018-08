Ayo Belanja di Hypermart, Ada Hadiah Mobil MItsubishi Xpander

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Bagi warga Kota Kupang dan sekitarnya yang berbelanja di Hypermart Bundaran PU Kupang bisa mendapat kesempatan hadiah mobil Mitsubishi Xpander.

Store Manager Hypermart Bundaran PU, Aris Sumandriyono, Senin (27/8/2018) menjelaskan, saat ini ada program Gebyar Belanja Berhadiah.

"Mulai 24 Agustus hingga 11 November 2018. Hadiah utamanya Mitsubishi Spander," ujarnya.

Aris mengatakan, semakin banyak belanja, semakin besar kesempatan untuk menang

"Jadi, segera berbelanja di Hypermart Bundaran PU Kupang. Hypermart So Much More," katanya.

Ia menjelaskan, caranya mudah, yakni belanja minimal Rp 150 ribu menggunakan Kartu OVO Hicard/OVO Apps akan mendapatkan 1 E-undian dan berlaku kelipatan.

"Dapatkan extra e-undian untuk pembelian produk sponsor seperti Diamond, Charm, Bebelac, Nestle milo, Nestle Dancow, Soklin, Mamypoko, Oreo, Merries, Coca Cola, Kotex, Nivea," tambahnya.

Selain hadiah utama mobil, kata Aris, ada hadiah lainnya, yakni tujuh unit sepeda motor Yamaha Matic Fino, delapan televisi LED Panasonic 43 inci dan 45 voucher Hypermart masing-masing senilai Rp 1 juta," tambahnya. (*)