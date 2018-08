Netizen Amerika Ngamuk, Saat Aksi The Sacred Riana Dipotong. Seperti Apa?

POS-KUPANG.COM - Aksi Ilusionis wanita asal Indonesia, The Sacred Riana kembali menyedot perhatian.

Salah satu kontestan ajang pencarian bakat America's Got Talent 2018, The Sacred Riana tampil di putaran kedua perempat final America's Got Talent musim ke-13 yang ditayangkan secara langsung pada Selasa (21/8/2018) waktu Amerika.

Meskipun The Sacred Riana berhasil menghadirkan ketakutan dan ilusi mekajubkan di panggung America's Got Talent 2018, ia tetap tak berhasil lolos ke semifinal.

Meski tak lolos ke babak selanjutnya, aksi panggung The Scared Riana pada Selasa 21 Agustus 2018 lalu sempat membuat netizen mengamuk.

Pasalnya, ditengah penampilan, aksi Riana yang disiarkan secara live itu tiba-tiba dipotong dan berlanjut dengan jeda iklan.

Hal ini seperti dikutip dari Grid.ID dari Goodhousekeeping.

Aksi panggung Riana yang diawali dengan adegan dirinya keluar dari balik selimut yang dikelilingi api.

Gadis berambut panjang ini lalu maju ke meja juri.

Riana lalu membuka kotak yang berisi boneka kecil yang identik dengan praktik perdukunan dan santet serta selembar kertas berisi foto keempat dewan juri.

Ia lalu meletakkan lagi boneka kecil tersebut ke dalam kotak, seraya berkata "She is coming for one of you (Dia datang untuk satu dari kalian)".