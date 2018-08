Sofbol Indonesia Menyerah 0-7 dari Jepang

POS KUPANG.COM - Timnas sofbol putri Indonesia harus menelan kekalahan kedua hari ini, Minggu di Senayan, Jakarta, setelah menyerah dari timnas Jepang dengan skor 0-7.

Pukulan Homerun dari batter Kawano Misato timnas Jepang langsung mewarnai suasana pertandingan dari inning pertama yang mengubah angka menjadi 4-0 untuk keunggulan timnas Jepang atas Indonesia.

Jepang menghadapi Indonesia dengan status gelar Runner Up kejuaraan dunia setelah tim Amerika sebagai juara dunia sofbol putri.



Pemain Indonesia Yuka Ramadina berhasil berlari di base pertama pada inning kedua. Namun, tidak berselang lama timnas sofbol Indonesia harus force out dengan cepat tanpa sempat mencetak poin.



Lidia Krey pitcher Indonesia masuk menggantikan pitcher berhijab Indonesia Wa Ode Sitti Saputriani memasuki inning ketiga.



Hingga skor 6-0 pada inning ketiga perlawanan Indonesia mulai sedikit menarik. Walau belum ada yang mampu melewati homebase, namun pada inning ini Indonesia mampu menjangkau base dua.



Hingga sesaat kemudian, pitcher Jepang Yukari Hammamura membuat Indonesia out ketiga laigi dengan lemparan strike out.



Pada akhirnya Indonesia harus menyerah 0-7 dari timnas Jepang, hingga inning ke tujuh. (*)