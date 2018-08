Ini Pemicu harga Ikan di Kupang Sangat Mahal karena Nelayan Tidak Melaut

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Harga ikan di Kota Kupang masih cukup tinggi. Kondisi ini berlangsung hampir sebulan. Penyebabnya, nelayan banyak yang tidak melaut karena cuaca masih ekstrim.

Pantauan Pos Kupang.Com di Pasar Oeba, Kupang, NTT, Minggu(19/8/2018)

menemukan kondisi itu.

Harga ikan paling rendah, ikan kembung ukuran kecil empat ekor Rp 20.000,00. Tapi kalau ingin mendapatkan ikan dengan seperti kakap, tuna, atau ikan berkelas lainnya, anda harus siap merogoh kocek Rp 50.000,00 ke atas.

Beberapa pedagang mengatakan, saat ini pasokan ikan berkurang karena banyak nelayan tidak melaut akibat cuaca buruk. “Ikan belum banyak. Satu ember matex ukuran 10 kg ikan kombong padi kita terima dengan Rp 1.200.000,00. Terpaksa kita kita jual ke masyarakat juga mahal, “ pedagang ikan asal Sabu bernama Joni.

Sementara nelayan yang tidak melaut memilih membersihkan perahu, menyulam pukat yang robek juga membenahi beberapa alat tangkap.

Mereka mengatakan, selama cuaca masih ekstrem, mereka hanya bisa mencari ikan di lautan dangkal.

“Paling kita cari ikan di pinggir-pinggir. Belum berani agak jauh dari pantai,” kata seorang nelayan bernama Syukur. Namun masyarakat tidak perlu kuatir karena di saat harga ikan melonjak, harga telur ayam di Kota Kupang terun menurun meskipun belum kembali normal sampai Rp 45.000 sampai 50.000,00 per papan (30 butir).

Pantauan terakhir Minggu (19/8/ 2018), harga telur ayam sudah turun menjadi Rp 55.000,00/ papan. Untuk telur aym ukuran kecil ada yang dijual Rp 50.000,00 sampai Rp 52.000,00 per papan.

Harga kebutuhan lainnya, masih relatif stabil. Bawang merah Rp 12.500, kg, bawang

putih Rp 25.000 per kilo gram, cabe rawit Rp 40.000 per kg, cabe keriting Rp 35.000 sampai Rp 40.000 per kilo gram. (*)