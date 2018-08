Singgah ke Pernikahan Warga, Sandiaga Bawa Kado Ayam Krispi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Hari Minggu (5/8/2018) ini merupakan momen bahagia untuk pasangan Rizal Amaluddin (23) dan Patria Andriyani (25).

Warga Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur itu menggelar resepsi pernikahannya. Lokasi pernikahan Rizal dan Patria berada tepat di depan Kantor Kelurahan Rawa Terate, tempat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghadiri acara sosialisasi pembuatan ayam krispy sebagai bagian dari kegiatan One Kecamatan One Centre Enterpreneurship atau OK OCE.

Saat Sandiaga tiba di lokasi sosialisasi, sontak tamu acara nikah yang hadir berlari ke luar tenda untuk menyaksikan secara langsung kedatangan pemimpin Ibu Kota tersebut. Sandiaga mengikuti acara di lokasi sosialisasi sekitar 1 jam lamanya.

Setelah sosialisasi selesai, Sandiaga berjalan menuju luar kantor kelurahan. Ternyata, ia tak masuk ke dalam mobilnya, melainkan berjalan menuju tenda pernikahan dan menuliskan namanya di buku tamu.

Usai menuliskan nama, Sandiaga menuju ke pelaminan dan menghampiri kedua mempelai. "Maaf ya, saya tidak pakai batik," ujar Sandiaga, yang kala itu mengenakan kaos lengan pendek berwarna abu-abu, Minggu.

Kepada kedua mempelai, Sandiaga menyerahkan dua buah goody bag berwarna merah. Goody bag tersebut berisi ayam krispi produk OK OCE dan beberapa tempat makan plastik.

"Ini ada kado dari kami, ini ayam krispi produk OK OCE. Ada juga ini tupperware ini untuk menjaga kesehatan," ujar Sandiaga.

Sandiaga lantas mengajak para pejabat lain berfoto bersama kedua mempelai, antara lain Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta Irwandi dan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Rizal dan Patria mengaku senang dengan kunjungan Sandiaga. Mereka mengaku, mengetahui rencana kedatangan Sandiaga ke kantor kelurahan setelah rencana pernikahan disusun.

"Saya senang sekali dan tidak menyangka. Saya berharap Pak Sandi bisa memajukan Jakarta," ujar Patria.

Usai bertemu kedua mempelai, Sandi menuju ke arah mobilnya dan diikuti warga, termasuk tamu pernikahan.

Alhasil, tenda pernikahan sepi karena para tamu turut mengantar Sandiaga untuk meninggalkan lokasi. Sandi menyatakan bahwa pembuatan mural ini adalah inisiatif dari pasukan oranye untuk memeriahkan perhelatan Asian Games. (*)