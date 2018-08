Gili Lawa Terbakar, Ini Testimoni Traveler Tentang Keindahan Kawasan itu. Bagai Setitik Surga?

POS-KUPANG.COM - Gili Lawa Terbakar, Begini Testimoni Traveler Tentang Keindahan Kawasan itu. Benarkah Bagai Setitik Surga?

Terbakarnya hutan di Gili Lawa Darat, Pulau Komodo sontak menjadi berita heboh.

Betapa tidak, meski Gili Lawa Darat adalah kawasan yang didominasi padang savana itu bukanlah habitat komodo, kawasan itu menjadi penting karena menjadi salah satu detinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT.

Puncak Gili Lawa dan sekitarnya merupakan trekking spot bagi siapa saja yang ingin mendapatkan foto terindah dalam hidupnya.

Baca: Enam Bulan Nikahi Gadis Berusia 10 Tahun, Pria Ini Kemudian Membunuhnya

Baca: Kebakaran Gili Lawa Labuan Bajo Kawasan Taman Nasional Komodo Diduga Karena Puntung Rokok

Baca: Pasang Kamera Video, Pasangan Muda Ini Lakukan Aksi Bunuh Diri Secara Sadis

Di Gili Lawa juga anda akan berkesempatan menyaksikan sun set terindah.

Berikut ini, ada sebuah testimoni seorang traveler sejati yang kemudian dituliskan dalam blog pribadinya, lengkap dengan foto-fotonya.

Dikutip dari blog.miraafianti.com traveler Mira Afianti ini menuliskan pengalaman yang sangat menyenangkan saat dirinya bersama rombongannya mendatangi Gili Lawa pada tahun 2014 lalu.

Dia bahkan menyebut Gili Lawa dengan sebutan setitik surga.

Baca: Ini Pesan Dandim Rudi Usai Bertemu Bupati Tote dan Jajarannya

Baca: Puskesmas Kopeta Maumere Jadi Penyangga RSUD dr.TC Hillers

Baca: Gili Lawa Labuan Bajo Terkenal dengan Padang Savananya, Yuk Intip Keindahannya Sebelum Terbakar

Simak ulasan berikut:

Gili Lawa atau Gili Laba, salah satu tempat di daerah Kepulauan Komodo yang membuat saya kekeuh untuk menyewa kapal live on board instead of ikut rombongan tour.