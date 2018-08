Sudah Kenal KPop BTOB? Dengar Suara Merdu Mereka di Single Ini, Kamu Bakal Baper

POS-KUPANG.COM - Kenal dekat KPop BTOB, dengar suara merdu mereka di single ini, kamu bakal baper loh.

Empat member vokal BTOB akhirnya merilis sebuah digital single lewat sub-unit BTOB, yaitu BTOB-BLUE.

BTOB-BLUE adalah sub-unit pertama BTOB dengan para membernya, yaitu Eunkwang, Changsub, Hyunsik, dan Sungjae.

Lagu terbaru mereka yang berjudul "Stand by Me" yang diproduksi oleh tim produksi Black Eyed Pilseung.

BTOB (NET)

Mereka juga yang memproduksi lagu-lagu hit seperti "Touch My Body" dan "I Like That" - SISTAR, "Like OOH-AAH" dan "Cheer Up" - TWICE, dll.

Keempat member BTOB sudah terkenal dengan suara merdu mereka. Tiga orang di antara mereka, yaitu Sungjae, Changsub, dan Eunkwang sempat tampil di acara MBC "King of Mask Singer", keempat member BTOB-BLUE juga sudah sering tampil hanya berempat dan bernyanyi seperti di acara "Immortal Song", "SBS Radio", "M Count Down", "Singer Game", "The Show", "A Song For You", dll.

BTOB (NET)

Seorang penggemar BTOB bahkan menyatukan berbagai video keempat member BTOB-BLUE yang tampil bersama lama sebelum unit grup mereka terbentuk.

Video Youtube kompilasi dari penggemar yang memperlihatkan penampilan BTOB-BLUE di berbagai acara bisa kalian lihat di atas.

Sementara, MV terbaru BTOB-BLUE yang berjudul "Stand by Me" yang dirilis tengah malam tadi KST (19/9) bisa kalian lihat di bawah ini.

BTOB (NET)

MV yang diambil dengan baik ini ternyata juga merupakan hasil kerja keras salah satu BTOB yang lain, yaitu Peniel. Selamat atas debut resminya BTOB-BLUE!

Nonton video BTOP disini.

