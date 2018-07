Ini Drama Korea Populer yang Syuting di Negeri Eropa. Mana Favorit Kamu?

POS-KUPANG.com -- Drama Korea atau yang lebih dikenal dengan istilah K-Drama, selalu menyuguhkan cerita yang menarik.

Baik soal pemeran maupun lokasi syutingnya.

Beberapa drama Korea juga melakukan syuting beberapa adegan di luar negeri.

Selain Amerika, syuting drama Korea juga sering dikerjakan di negara-negara Eropa.

Drama Korea populer seperti Descendants of the Sun melakukan syutingnya di Yunani.

Kemudian Are You Human Too baru saja melakukan syuting di Republik Ceko.

Dilansir Pos-Kupang.com dari Grid.ID dan Kpopmap, inilah 5 drama Korea yang syuting di negara Eropa.

1. Shopping King Louie - Perancis

Shopping King Louie adalah drama milik MBC yang tayang pada 2016.

Shopping King Louie