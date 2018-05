5 Drama Korea yang Awal Tayang Disukai namun Lama-Lama Rating Turun. Coba Cek Drama Favoritmu!

POS-KUPANG.COM - Salah satu yang menentukan suksesnya sebuah drama atau enggak adalah angka dari rating penontonnya.

Bagi beberapa drama, mendapat rating tinggi yang bahkan memecahkan rekor adalah sebuah kebanggaan bagi drama itu sendiri. Namun sayangnya, ada beberapa drama yang di awal-awal penayangan sangat bagus dan banyak yang nonton, namun karena beberapa alasan di episode-episode selanjutnya juttru rating mengalami penurunan.

Ini dia 5 drama yang awal tayang disukai semua orang, namun lama-lama rating turun. Sayang banget!

1. Something in the Rain

Soompi.com

Drama yang dibintangi oleh Jung Hae In dan Son Ye Jin ini ketika awal tayang, banyak respon positif dari penonton.

Chemistry mereka, dan juga cerita yang menggambarkan dua orang jatuh cinta sangat terlihat. Namun sayangnya, di atas episode 10, drama ini mengalami penurunan rating.

Dilansir dari laman soompi.com, menurut Nielsen korea, episode 12 mendapatkan 5.520 persen rating penonton, dan ini turun dari episode 11 yang sebesar 5.637 persen.

Bahkan, sebelumnya drama ini meraih rating paling tinggi sebesar 6.187 persen di episode 9. Ada beberapa asumsi yang menjadi penyebab drama ini mengalami penurunan rating, salah satunya adalah jalan ceritanya yang dinilai terllau membosankan bagi penonton.

2. Doctor Stranger

Pinterest.com

Drama genre medical yang dibintangi Lee Jong Suk ini juga sempat menarik perhatian publik. Bercerita mengenai dokter yang dididik di Korea Utara, dan jadi salah satu dokter terbaik yang bertugas di Korea Selatan.