Prince Louis Dibaptis, Inilah Hadiah yang Diberikan Pangeran Harry. Terinspirasi dari Diana!

POS-KUPANG.COM - Anak ketiga dari Pangeran William dan Kate Middleton, Pangeran Louis telah dibaptis, Senin (9/7/2018).

Keluarga besar Kerajaan Inggris pun berbahagia. Tak terkecuali sang paman, Pangeran Harry.

Sebagai paman, Pangeran Harry tentu saja sangat menyayangi anak-anak dari kakaknya.

Hal itu dibuktikan saat acara pembaptisan Pangeran Louis kemarin, Harry telah menyiapkan sebuah hadiah.

Baca: Keluarga Kerajaan Inggris Tak Boleh Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Ini

Baca: 8 Gambar Ilustrasi Ini Bisa Bikin Kamu Belajar Tentang Cinta, Benarkah?

Baca: Dikabarkan Bertunangan, Justin Bieber dan Hailey Baldwin Pamer Kemesraan di Media Sosial

Dilansir melalui The Sun, suami Meghan Markle ini telah membelikan Louis buku Winnie the Pooh edisi langka.

Diketahui, harga buku itu mencapai £ 8.000 atau senilai dengan Rp152.568.200.

Bukan sembarangan, hadiah itu ternyata terinspirasi dari mendingan ibunya, Putri Diana.

hearstapps.com

Seorang sumber mengatakan “Salah satu kenangan masa kecil paling bahagia Harry adalah dibacakan cerita pengantar tidur oleh ibunya,

"Putri Diana menyukai semua karya klasik dan Harry memiliki ide cemerlang untuk membuat perpustakaan kecil edisi pertama," ucap sumber itu.

Awalnya, Harry ingin memberikan buku Lewis Carrol yang berjudul Through the Looking Glass seharga £ 24,000 atau senilai dengan Rp457 juta.