Dikabarkan Bertunangan, Justin Bieber dan Hailey Baldwin Pamer Kemesraan di Media Sosial

POS-KUPANG.COM - Kabar pertunangan penyanyi Justin Bieber dan Hailey Baldwin tengah ramai diperbincangkan. Keduanya nampak mengunggah foto di akun sosial media masing-masing.

Justin Bieber dan Hailey Baldwin pun mengekspresikan kebahagiaan dengan cara berbeda, namun sama-sama romantis.

Justin mengunggah foto dengan caption romantis, sementara mengunggah cuitan tak kalah bikin baper di akun twitter @haileybaldwin.

Pasangan yang tengah berbahagia ini tidak menyangka mereka telah menemukan tambatan hati begitu cepat.

Keduanya dinyatakan pernah berkencan tapi hubungan mereka harus kandas di tengah jalan.

Tak ada yang menyangka bahwa Justin dan Haily yang kembali berkencan satu bulan belakangan ini telah mengambil sebuah langkah besar untuk hubungan mereka.

Instagram

Dalam foto yang diunggah akun instagram @justinbieber, nampak Haily duduk di pangkuan Justin dan mencium pipinya.

Tak hanya itu, caption yang dibuat pun tidak kalah bikin baper netter:

"Was gonna wait a while to say anything but word travels fast, listen plain and simple Hailey I am soooo in love with everything about you!

So committed to spending my life getting to know every single part of you loving you patiently and kindLY.