Pangeran George Bidikkan Pistol Saat Bermain dengan Putri Charlotte, Bikin Banyak Orang Cemas

POS-KUPANG.COM - Pangeran George dan Putri Charlotte tertangkap kamera sedang bersama ibu mereka, The Duchess of Cambridge, menyaksikan Pangeran William, The Duke of Cambridge, mengambil bagian dalam permainan amal polo, Minggu (10/6/2018).

Seperti kebanyakan anak-anak yang pergi keluar rumah, Pangeran George menghibur dirinya dengan membawa mainan untuk dimainkan.

Biasanya anak-anak akan berunding dengan orangtuanya tentang mainan apa yang akan mereka bawa keluar rumah.

Pangeran George mungkin memiliki banyak mainan untuk dipilih.

Bisa jadi ia mempunyai miniatur Action Man atau kotak Lego.

Namun, pada acara khusus ini, Prince George memilih membawa pistol mainan untuk dimainkan.

Dan, karena hampir semua anggota Royal Family memang menarik perhatian, beberapa orang langsung bereaksi pada mainan Prince George.

Ya, kebanyakan orang tidak begitu senang dengan pilihan mainannya.

Seperti laporan Metro, William mengambil bagian dalam Maserati Royal Charity Polo Trophy di Beaufort Polo Club di Tetbury, Gloucestershire, pada hari Minggu, 10 Juni.

Kate Middleton dan anak-anak duduk di rumput ketika George bermain dengan pistol mainan.

