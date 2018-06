Makanan Ini Bisa Tingkatkan Libido dan Bikin Kamu Cepat Hamil,  Apa Saja Ya?

POS-KUPANG.COM - Makanan ini Bisa meningkatkan libido bahkan bisa bikin kamu cepat hamil, yuk kepoin makanannya.

Jawabannya adalah Ikan.

Ikan memang banyak mengandung manfaat bagi tubuh.

Terlebih ikan yang berasal dari laut.

Baca: Ratu Elizabeth II Hadiahi Ini ke Pangeran Hary dan Meghan, Pernah Jadi Kesayangan Raja Inggris!

Baca: Grace Natalie Laporkan Dua Akun Medsos ke Polisi, Karena Dituding Selingkuh dengan Ahok

Baca: Hulk Bilang Grace Natalie Yang Dituding Selingkuhan Ahok Adalah Bintang Majalah Dewasa

Kandungan gizinya mampu menyehatkan jantung dan juga baik bagi perkembangan otak.

Tapi tak hanya itu, rupanya ikan juga sangat bagus untuk kesuburan.

Dan sangat cocok dikonsumsi oleh pasangan yang ingin cepat hamil.

Baca: Repotnya Jadi Keluarga Kerajaan Inggris, 5 Aturan Saat Berpergian, Warna Koper Pun Diatur

Baca: Cewek Cantik Nekat Melakukan Hal Tak Biasa Ini Pada Tubuhnya Hingga Mamanya Menangis

Baca: Anthony Bersama Pria Ini Sebelum Tewas Gantung Diri di Kamar Hotel di Perancis

Dilansir Grid.ID dari laman Health, dijelaskan oleh studi dalam The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Ditemukan bahwa pasangan yang mengonsumsi lebih banyak ikan setiap minggu akan memiliki peluang lebih tinggi untuk hamil.

Para peneliti menghubungkan manfaat dari asam lemak omega 3 rantai panjang dengan kesuburan.

Dan ditemukan bahwa keduanya berkorelasi.

Baca: Sudah Usia 40 Tahun Masih Jerawatan, Apa Penyebabnya, Yuk Tangani dengan Cara Ini

Baca: Ambil Kentang dan Oleskan ke Wajahmu, Hasilnya Bikin Kamu Tercengang, Gimana Caranya?

Baca: Diancam Pakai Parang Bajawa, Akun Nucxen Brocklyn Takut dan Melakukan Hal Ini

Dan terbukti meningkatkan kesuburan bagi pria dan wanita.

Setidaknya konsumsi 2 porsi ikan per minggunya akan membuat kesuburanmeningkat.

Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan gairah seksual.

Dengan setidaknya menaikkan kadar libido sebesar 22 persen lebih tinggi. (*)