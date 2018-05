Ramses Luncurkan Buku Kedelapan Tentang Wisata Manggarai Barat, Ini Judulnya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO - Buku kedelapan dari penulis asal Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Maksimus Ramses Lalongkoe, diluncurkan di Aula Stelamaris Labuan Bajo, Jumat (4/5/2018).

Peluncuran buku percakapan Bahasa Inggris tentang tujuan wisata Manggarai Barat itu, disandingkan dengan diskusi buku Staging Point RI Abad 21 yang dihadiri penulisnya sebagai nara sumber, Komarudin Watubun.

"Ini merupakan buku kedelapan yang saya tulis. Saya menyajikan referensi tentang pariwisata di Manggarai Barat dalam bentuk dialog. Seperti pengetahuan tentang Komodo dan Caci. Sekarang saya sedang menulis buku tentang Pak Oso," kata Ramses.

Menurutnya, mencaritahu dan menemui referensi tentang Komodo bisa dapat dengan gampang. Namun penyajian referensi tentang Komodo melalui dialog, hanya ada di dalam buku yang ditulisnya yang berjudul: An English Conversation Book On Tourism Destinations In West Manggarai.

Kepada para pelajar yang turut hadir dalam acara itu, Ramses mengajak untuk melatih dan terus mengasah kemampuan menulis setiap saat. (*)