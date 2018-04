Liburan Enam Hari, Begini Biaya Visa Berkunjung ke Korea Selatan

POS-KUPANG.COM--Korea Selatan saat ini menjadi salah satu negara yang banyak digemari oleh wisatawan Indonesia.

Lewat pantauan KompasTravel di pameran wisata, tiket penerbangan ke Korea Selatan laris manis diburu oleh pengunjung pameran.

Harga tiket penerbangan ke Korea Selatan saat pameran wisata memang relatif terjangkau.

Namun harus diingat, selain biaya tiket penerbangan, biaya visa ke Korea Selatan juga harus disiapkan.

Pasalnya, Korea Selatan masih memberlakukan biaya visa untuk wisatawan Indonesia.

Berapa biayanya?

Korea Selatan. (businessinsider.com)

"Untuk multiple visa dikenakan biaya 90 dollar AS (setara Rp 1,2 juta) per orang, sedangkan single visa dikenakan biaya 40 dollar AS (setara Rp 550.000) per orang," kata konsulat bagian visa di Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Ms. Lee di acara sosialisasi kebijakan visa di Kedubes Korea Selatan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Multiple visa merupakan visa yang dapat digunakan wisatawan untuk berkunjung berkali kali ke Korea Selatan dalam waktu lima tahun.

Dengan durasi sekali berkunjung 30 hari tetapi ada syarat khusus yang berlaku bagi pemohon multiple visa.

Sedangkan single visa lebih cocok bagi pemohon visa yang belum pernah berkunjung ke Korea Selatan.