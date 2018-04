Ayo Intip Kepribadian Kita Melalui Makanan Favorit yang Kita Makan

POS-KUPANG.COM - Ada banyak cara untuk mengetahui kepribadian seseorang. Ada yang menggunakan zodiak, golongan darah, atau kebiasaan hingga makanan favorid.

Ternyata ada makna di balik makanan favorit kita, loh! Berikut penjelasannya:

Mie Instan

Ada yang makanan favoritnya mie instan?

Ini menandakan kita orang yang simple dan nggak suka hal-hal yang ribet.

Mulai dari rasa mie instan yang selalu konstan dan kita tahu enak, sampai cara membuatnya yang gampang dan cepat.

Kita nggak pengin menghabiskan waktu untuk memasak makanan yang rumit, selama bisa melakukan hal-hal lain.

Sushi

Nggak hanya sekadar makanan favorit kita, sushi is a way of life!

Kita orangnya spontan dan suka tantangan.