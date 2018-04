Limas Paslon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur Adu Program. Ini Program Ril Mereka

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-BORONG--Lima pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wabup Manggarai Timur (Matim) adu program dan menyampaikan visi misi menjadi pemimpin di Matim melalui debat kandidat yang dilaksanakan KPUD Matim di Lapangan SMP Pancasila Borong,Jumat (6/4/2018) pagi hingga siang hari.

Jalannya debat lima paslon dengan tema tahta untuk rakyat membangun tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pra sarat keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dipandu Brigita Purnawati Manohara presenter dan Produser TVOne.

Debat menghadirkan tiga panelis masing-masing Lucius Karus S.Fil,Public Affairs Formappi atau forum masyarakat peduli Parlemen Indonesia,Romo Dr Agustinus Manfred Habur Pr,Sekjen Keuskupan Ruteng dan .Rober Na Endi Jaweng M.Ap,Direktur Eksekutif komite pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pantauan Pos Kupang Com di Lapangan SMP Pancasila Borong,Jumat (6/4/2018) pagi hadir dalam acara debat,Ambrosius Arifin S.Fil,Ketua KPUD Kabupaten Matim,Zakarias Gara SH,Ketua Panwaslu Kabupaten Matim,

Paket No 1/ASET ( Agas Andreas

SH.M.hum dan Drs Jagur Stefanus ),Paket No 2/MERPATI (Drs Marselis Sarimin Karong M.Pd dan Drs Paskalis Sirajudin), Paket No 3/TABIR ( Tarsisius Syukur SS dan Yosep Biron Aur S.Sos), Paket No 4/NERA( Bonefasius Uha SH dan Drs Fransiskus Anggal ) dan Paket No 5/SARDON ( Fransiskus Sarong dan Kasmir Don SH ).

Hadir pula Bupati Matim,Drs Yosep Tote, M.Si,Ketua DPRD Matim,Lucius Modo,Kapolres Manggarai,AKBP Cliffry Steiny Lapian,SIK,Pasi Ter Kodim 1612 Manggarai,Kapten Inf.Musoli dan ketua partai pengusung Paslon,simpatisan,pendukung dan Tim sukses masing masing Paslon 75 orang.

Bupati Matim,Drs.Yoseph Tote,dalam sambutannya mengatakan,debat publik paslon tahin 2018 adalah hari bersejarah proses pilkada KPU sebagai penyelenggara Panwaslu.

"kita menginginkan dan mengkehendaki keliatan ini secara aman dan damai dan pendidikan politk bagi bangsa ini kususnya di Matim akan di gunakan kesempatan ini visi dan misi 5 thn ke depan kita berakir di tahun di 2019 debat dan diskusi yang edukasi dan protektip ini

menjadi toko central dan tertuju ke 5 paslon dan menilai dan menentukan sikap memilih atau tidak memilih visi pembangunan di tawarkan akan menjadi tolak ukur untuk menentukan sikap politiknya kampenye di laksanakan selama 4 bulan berakir 3 hari sebelum pencoblosan dapat memanfaatkan media di tandai dengaan kemauan akses informasi ini langsung menyentuh masyarakat di daerah dan peristiwa yang ke 3 di daerah ini kita dapat penghargaan karena aman dan nyaman kita boleh berbeda pendapat maupun pilihan tapi kita makan dan minum bersama di satu meja yang sama,"ujar Bupati Tote.(*)

