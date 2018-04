Aston Kupang Launching Noe Bar dan Makan Puas 12 Jenis Mie Hanya Rp 75 Ribu

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - Hotel Aston Kupang Launching Noe Bar atau Noodle Bar dimana disediakan 12 Jenis Mie dimana pelanggan bisa memilih mie apa saja bahkan kalau mau coba semua jenis mie juga boleh.

Selain mie ada juga pilihan Vegetable yaitu sawit, kol, wortel, bunga kol, brokoli, tauge dan buncit sedang daging ada ayam, sapi, udang, cumi ikan, dan lainnya sementara saos ada XO saus, Thai Saos, dan ada dessert serta lima macam gorengan dan nasi putih.

Noodle Bar ini di Lung Hoa Chinese Restorant setiap hari Jumat mulai pukul 17.00 wita hingga pukul 22:00. Wita.

"Kalau di bar ada berbagai macam minuman maka di Noe Bar inj ada berbagai jenis mie mulai dari mie telur, mie hongkong, Kwetiau, mie. Ikan, soun bihun dan lainnya.

" Di sini pengunjung bisa memilih apa saja baeub baru masak sehingga mie fresh.Live cooking langsung masak di tempat dan tamu bisa memilih dan pengen dimasak.. Kalau selama seperti All you can eat maka ini Live cooking," kata Manajer Food and Beverage, Faisal didampingi Director of Sales Hotel Aston Kupang, Dewi Indah Astuti yang ditemui di Lung Hoa Restorant.

Dewi menambahkan dengan Noe Bar ini lebih memperkenalkan Lung Hoa Restorant karena harga sangat terjangkau yakni Rp 75 Ribu.

"Harga sangat terjangkau dan memperkaya wisata kuliner di Kota Kupang dan berikan tambahan kuliner

Siapa yang tidak kenal mie. Makanan disini halal semua. Hanya dengan Rp 75 Ribu maka pengunjung bisa menikmati mie sepuasnya," katanya. (*)

