KPUD Sumba Timur Gelar Rakor Daftar Pemilih Potensial Non E-KTP

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Robert Ropo

POS KUPANG.COM, WAINGAPU - Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sumba Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut terhadap daftar pemilih potensial non E-KTP di Kabupaten Sumba Timur.

Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat Pleno KPUD Sumba Timur, Jumat (23/3/2018) siang.

Hadir dalam Rakor tersebut Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, Wakil Ketua II DPRD Sumba Timur, Jhon David, Kapolres Sumba Timur AKBP Victor M.T Silalahi, Dandim 1601 Sumba Timur Kapten Inf. Zaenuddin, SE, Ketua Panwas Sumba Timur, Anwar Engga.

Hadir juga Asisten 2 Sekda Sumba Timur, Domu Warandoy, Kadis Disdukcapil Sumba Timur, Khristofel A. Praing, Ketua KPUD Sumba Timur bersama staf komisioner, serta perwakilan Sat Pol PP Sumba Timur.

Dalam Rakor tersebut juga dilakukan penyerahan CD by name data pemilih potensial non e-KTP kepada Dinas Disdukcapil dan pihak Panwaslu untuk disikapi Disdukcapil Sumba Timur, dimana terdapat 18.591 pemilih potensial non E-KTP. (*)