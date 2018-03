DPRD Manggarai Barat Telusuri Penyebab Soal Try Out Disusun Pihak Ketiga

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Servatinus Mammilianus

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), kini mencaritahu penyebab soal try out untuk sekolah menengah daerah itu disusun oleh pihak ketiga yang non guru.

Baca: Saat Kampanye, Martinus Ngongo Titip Tiga Harapan Ini kepada Paket Kontak

"Saya sudah menghubungi dinas pendidikan kabupaten, katanya disusun pihak ketiga karena tergantung permintaan sekolah. Tetapi kami akan tetap meminta dinas pendidikan untuk menjelaskan langsung kepada kami tentang hal itu. Tidak masuk akal kalau soal ujian itu disusun oleh pihak yang non guru," kata Ketua DPRD Mabar, Blasius Jeramun, kepada Pos- Kupang.Com, Rabu (21/3/2018).

Baca: Wow! Ujian Tesis Doktoral Iwan Darmawan Dadijono Digelar Terbuka di Konga Flotim

Sebelumnya dia pernah menjanjikan untuk memanggil dinas pendidikan tetapi ternyata ditunda.

Untuk diketahui, penyusunan soal ujian oleh pihak ketiga sekaligus pencetakannya, mendapat keluhan banyak guru di beberapa sekolah.

Namun mereka tidak berani menyampaikan langsung ke Dewan karena kebijakan penyusunan soal dan pencetakan oleh pihak ketiga dilakukan oleh dinas pendidikan. (*)