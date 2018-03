Laudya Cynthia Bella Akhirnya Wujudkan Impian Suami, Netizen Bilang Baperrr deh liat nya

POS-KUPANG.COM--Sejak menikah September 2017 lalu, kehidupan artis cantik Laudya Cynthia Bella dan suaminya Engku Emran selalu menjadi perhatian publik.

Seperti baru-baru ini, Emran mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya.

Dilansir tim TribunStyle.com melalui akun Instagram @iamkumbre, Emran bersama sang istri tengah bersepeda.

Foto yang diunggah pada Minggu, (18/3/2018) itu memperlihatkan jika keduanya sangat menikmati bersepada di tepi danau.

Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran (Instagram)

Rupanya, bersepeda dengan Bella merupakan impian Emran sejak lama.

Hal tersebut diketahui melalui caption yang dituliskan Emran pada unggahannya.

Baca: Wah! Pemkot Kupang Rekrut 1.000 Guru Lalu Hentikan Tenaga PTT Lainnya, Kok Begitu?

Baca: Kementerian Perhubungan Hibahkan ini untuk Pemda Flotim

Baca: Ini yang Dilakukan Nelayan Riangbaring Selamatkan Ratusan Ekor Tukik Penyu

"Been waiting for this for so long." tulis Emran (Sudah lama menunggu ini)

Sontak saja, unggahan Emran itu langsung menarik perhatian warganet.

Emran dan Bella rupanya sukses membuat warganet baper.

Mereka mendoakan agar keduanya cepat dikaruniai momongan.

meri_merebede : "Baperrr deh liat nya,,,moga bahagia dan rukun slalu ya kk @iamkumbre dan @laudyacynthiabella."

nithaberno : "Jadi baper lihat nya."

dha_laila13 : "Sumpah baper abisss."

desvanyadea : "Ahhh inii siihhh baperrrrrrr bangeett."

fitririanty01 : "Happy always...samawa 'till jannah In shaa Allah...semoga cepat dianugrahi dede bayi juga...aamiin."

(*)