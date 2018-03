Nasehat Ahok dari Penjara: Bila Menghadapi Kesulitan, Jaga Perspektif yang Benar

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Foto mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan sembari memegang payung saat kondisi hujan, dipajang di akun instagram @basukubtp.

Mengenakan baju batik lengan panjang, Ahok tampak terus berjalan melewati hujan badai.

Unggahan itu disertai dengan status: When you face difficulties, keep the right perpective. a difficulty is not there to defeat you. it's thre to promote you. majulah demi kebenaran, perikemanusiaan dan keadilan.

Bila diterjemahan, artinya begini!

"Bila Anda menghadapi kesulitan, jaga perspektif yang benar. Kesulitan tidak ada di sana untuk mengalahkanmu. itu ada untuk mempromosikan Anda. majulah demi kebenaran, perikemanusiaan dan keadilan."

Foto dan status tersebut diposting @timbtp selaku admin akun instagram @basukubtp.

Boleh jadi, unggahan tersebut dikaitkan dengan kondisi yang sedang dihadapi Ahok saat ini, yakni dipenjara dan menghadapi beberapa kasus hukum.

Unggahan itu langsung dibanjiri komentar netizen.

Selain menyampaikan rasa kangen, netizen mensuport Ahok yang sedang berurusan dengan masalah hukum.

@andaramaheswar: Nangis deh...kangenn