Penghargaan Brand of The Year Indonesia 2018 Diraih Wonderful Indonesia

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Brand yang diusung Kementerian Pariwisata, Wonderful Indonesia, dinobatkan sebagai Brand of The Year Indonesia 2018.

Penghargaan Brand of The Year Indonesia 2018 dilakukan Philip Kotler Center for ASEAN Marketing.

Penghargaan untuk Wonderful Indonesia diserahkan, Kamis (8/3/2018), di Ballroom Raffles Hotel Jakarta, Ciputra World. Penyerahan diberikan dalam acara awarding night WOW Brand Festive Day 2018, yang diselenggarakan MarkPlus Inc.

Baca: Pulau-pulau Romantis yang Layak Dikunjungi Bersama Pasangan, Nomor 4 Ada di Flores

Penghargaan untuk Wonderful Indonesia diterima Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementarian Pariwisata Esthy Reko Astuty.

Eksotisme Pulau Padar di kawasan Taman Nasional Komodo (IST)

Esthy mewakili Menteri Pariwisata Arief Yahya yang sedang berada di Berlin, Jerman.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MarkPlus dan Philip Kotler Center, yang telah memberikan penghargaan kepada Wonderful Indonesia sebagai Brand of The Year Indonesia 2018," tutur Arief Jumat (9/3/2018), di sela-sela pameran pariwisata Internationale Tourismus Borse (ITB) Berlin, Jerman dalam siaran pers yang diterima KompasTravel.

Baca: 7 Sawah di Indonesia Jadi Tempat Wisata, No 3 Ada di Flores NTT

"Ini merupakan kehormatan besar buat Wonderful Indonesia. Dan saya akan membuktikan jika brand value itu ada impact-nya. Saya berikan contoh, tahun 2016 transaksi yang kita raih sebesar Rp6 triliun. Sedangan tahun 2017 Rp 8 triliun. Tahun 2018 ini, kita targetkan sebesar Rp 10 triliun," sambungnya.

Penghargaan untuk Wonderful Indonesia diterima Staf Ahli Menteri Bidang Multikultural Kementarian Pariwisata Esthy Reko Astuty. (Dok. Kemenpar)

Menurut Arief, penghargaan Brand of The Year Indonesia 2018 berpengaruh pada aspek 3C yakni Confidence, Credibility, dan Calibration.