Woww, Kekayaan Hartono Bersaudara Lebih Besar dari Anggaran Pendidikan RI

POS-KUPANG.COM|JAKARTA--Majalah Forbes telah menerbitkan daftar orang- orang terkaya di dunia untuk tahun 2018.

Di dalam daftar tersebut juga terdapat daftar 10 orang terkaya Indonesia, dengan total kekayaan mencapai 59,6 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 816,5 triliun (dengan kurs Rp 13.700 per dollar AS).

Peringkat teratas daftar orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Hartono bersaudara. Robert Budi Hartono berada pada peringkat pertama dengan kekayaan mencapai 17,4 miliar dollar AS, sementara Michael Hartono berada pada peringkat kedua dengan kekayaan mencapai 16,7 miliar dollar AS.

Apabila digabungkan, kekayaan Hartono bersaudara mencapai 34,1 miliar dollar AS. Angka tersebut setara dengan kira-kira Rp 467,1 triliun.

Kekayaan Hartono bersaudara pun lebih besar dari anggaran pendidikan yang dipasang pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Ilustrasi miliarder ((Thinkstockphotos.com))

Pada tahun ini, pemerintah mematok anggaran pendidikan sebesar Rp 444,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 20 persen dari total belanja APBN. Dalam laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan, pemerintah menjaga anggaran pendidikan dalam APBN 2018 tetap sebesar 20 persen.

Bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

"Di antaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka sustainable education (pendidikan berkelanjutan)," tulis Kemenkeu.

Mereka pun merupakan pemegang saham terbesar PT Bank Central Asia Tbk. Bisnis mereka pun bergerak di beberapa bidang lainnya, seperti perkebunan, elektronik, properti, hingga modal ventura. Cristiano Ronaldo dinobatkan sebagai olahragawan dengan pendapatan tertinggi tahun 2016.

