Setiap Kopi Tidak Miliki Rasa yang Sama, 4 Tips Menyeduh Kopi Terasa Lebih Enak, Kepoin Yuk!

You can't buy happiness, but you can buy coffee. And that's pretty close...

Masalah dalam kalimat di atas adalah, Kopi yang kamu beli atau buat belum tentu sama rasanya dengan kopi buatan orang lain.

Bisa dibilang menyeduh kopi adalah seni. Proses ini bukan sekedar mencampur air panas dengan bubuk kopi, melainkan bisa dilakukan dengan cara tertentu sehingga rasa kopi yang dihasilkan lebih enak.

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan orang saat membuat kopi. Yang paling sederhana adalah kopi tubruk, yaitu bubuk kopi yang diseduh langsung dengan air panas.

Cara lain yang biasa ditemukan di kafe atau kedai kopi adalah pour over, baik dengan chemex maupun flat bottom drip, dan french press. Masing-masing cara akan menghasilkan rasa yang unik.

Nah, sebelum mengetahui beda dan keunggulan masing-masing cara, kita sebaiknya tahu terlebih dahulu apa yang kita cari dari secangkir kopi.

Menurut Mirza Luqman, Senior Learning Manager di Starbucks yang sudah berpengalaman 15 tahun menjadi barista, ada 4 karakteristik yang bisa dirasakan saat menyeduh kopi. Apa sajakah itu?

1. Aroma