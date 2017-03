Andmesh Kamaleng The Rising Star Indonesia 2016 Langsung Dikontrak Tiga Tahun

POS KUPANG. COM - KUPANG - Penampilan Andmesh Antonio Kamaleng pada grand final Rising Star Indonesia 2017 di Studio RCTI, Senin (27/3/2017) malam sungguh luar biasa menggetarkan Indonesia.

Andmesh meraih gelar juara Rising Star Indonesia Season 2 setelah membawakan lagu berjudul Making Love Out Of Nothing At All, milik Air Supply.

Andmesh mengalahkan tiga kontestan lainnya, yakni Fauziyah Khalida, Trio Wijaya, dan Zerosix Park. Ini adalah prestasi ketiga anak muda asal NTT di blantika musik Indonesia dalam tiga tahun ini. Pada tahun 2016 lalu prestasi diraih Mario G Klau, dalam ajang The Voice Indonesia, dan Azizah asal Kabupaten Sikka yang menjuarai ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI).

Dihubungi dari Kupang, Selasa (28/3/207) sore, Andmesh mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat NTT. "Terima kasih atas dukungannya. Tanpa masyarakat NTT, saya tidak bisa mencapai prestasi ini. Ini semua bukan karena hebatnya Andmesh, tapi karena dukungan banyak orang. Saya tidak bisa balas satu per satu. Tuhan akan membalas dukungan Andmesiah di seluruh Indonesia," ujar Andmesh.

Terkait prestasiya, Andmesh mengatakan, ini menjadi bukti bahwa anak-anak NTT punya potensi dan kemampuan. Menurut dia, sudah saatnya anak NTT tampil di pentas musik nasional. "Kita bisa. Banyak potensi di NTT, hanya kita belum berani atau bahkan ada yang tidak tahu bagaimana mau ke ajang nasional. Saya hanya mau bilang, kita harus buktikan bahwa kita punya kemampuan," ujar Andmesh.

Andmesh mengatakan, dirinya akan pulang ke Kupang untuk bertemu keluarga dan kerabat. Andmesh diberi kesempatan pulang setelah selama dua bulan dikarantina di Jakarta. "Saya sudah tanda tangan kontrak selama tiga tahun bersama salah satu manajemen di bawah naungan RCTI. Mudah-mudahan setelah ini saya bisa memproduksi album," kata Andmesh, yang saat dihubungi didampingi anggota keluarganya, Philips Yala.

Philips menambahkan, dalam klausul kontrak, saat tampil, pembagian fee yang diterima Andmesh sebesar 30 persen untuk manajemen dan 70 persen untuk Andmesh. "Untuk kontrak dan lainnya, itu saya pikir sudah biasa. Tapi atas nama keluarga, kami sangat bangga atas prestasi yang sudah diraih Andmesh. Semoga Andmesh bisa terus berkiprah di industi musik Indonesia, bahkan internasional," kata Philips.

Dihubungi dari Kupang, Selasa (28/3/2017) mengatakan, tokoh masyarakat NTT di Jakarta, Thobias Tubulau bangga dengan prestasi Andmesh.

"Awalnya kami beberapa orang berpandangan bahwa inilah saatnya kita harus bahu- membahu. Hadir dan memberikan dukungan secara langsung. Setiap Senin malam selama kurang lebih tiga bulan. Kehadiran dan dukungan secara nyata kami gerakan dalam bentuk komunitas dari berbagai kabupaten dan kota asal NTT menjadi pendukung vote fanatik untuk memenangkan Ananda Andmesh Kamaleng," kata Thobias.