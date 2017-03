Andmesh Kamaleng Akhirnya Meraih The Next Rising Star Indonesia 2016

POS KUPANG. COM, JAKARTA - Andmesh Kamaleng akhirnya meraih gelar juara Rising Star Indonesia Season 2, Senin (27/3/2017) malam.

Lagu Making Out Of Nothing At All milik Air Supply yang dinyanyikannya membuatnya menggungguli perolehan suara Fauziyah Khalida.

Andmesh sebenarnya hanya membutuhkan 63% suara untuk bisa melampaui pencapaian Fauziyah yang sebelumnya mengantungi 114% suara.

Modal 78% yang dia dapatkan dari penampilan pertamanya di babak Dua Besar ini cukup membuat posisinya lumayan kuat.

Tapi, ternyata, Andmesh mampu meraih 80% suara di penampilan keduanya itu.

Ini membuat kontestan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, tersebut berhasil meraih total suara 158%.

Dengan total ini, membuat Andmesh berhak menyabet gelar Juara Rising Star Indonesia 2.

Andmesh pun sangat berterima kasih atas semua fansnya, keluarga dan para expert yang terus memberikan dukungannya.

"Terima kasih semua fans saya. Terima kasih para expert. Terima kasih semua dan Rising Star Indonesia 2," ujar Andmesh Kamaleng di MNC Studio, Jakarta, Senin (27/3/2017).