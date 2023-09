Viral Makan Gado Gado Sehat Rendah Kalori serta Minim Karbohidrat Banyak Kandungan Protein danSayur

POS-KUPANG.COM - Viral tips makan gado gado bersama penjelasan nilai kalori dalam kandungan gado gado.

Makan gado gado ternyata makanan sehat dan makanan enak karena nilai karbohidrat nya sangat rendah.

Menu makan sehat gado gado banyak kandungan protein dan sayur mayur yang bikin tubuh menjadi sehat.

Kurangi makan nasi karena karbohidrat nya sangat tinggi tapi perbanyak makan gado gado karena nilai proteinsangat baik. (penulis Ferry Ndoen)

Kamu pikir gado gado seperti ini sehat

You need to know This Bahan-Bahan yang sehat dalam gado gado adalah Sayuran direbus dan Telurnya saja

Tahu & Tempe sering kali digoreng sehingga kandungan lemak dan kalori bertambah.

Saos Kacang tinggi dalam kandungan Kalori dan Lemak

dan sering kali di tambah dengan santan yang juga tinggi dalam kandungan kalori dan lemak

dan ditambah lagi dengan Gula merah atau gula pasir yang tinggi dalam kandungan gula dan kalori

Ini kurang baik untuk kesehatan sehingga saos kacangnya jadi calorie bomb

1 Porsi gado gado tanpa Nasi atau Lontong bisa mengandung 250-360 Kalori

Solusi supaya gado gado jadi lebih sehat minta saosnya di pisah dan makan secukupnya saja dari saos kacangnya

dan skip krupuknya